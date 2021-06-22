Под Новосибирском иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево: погибла женщина

В Новосибирской области, 22 июня, произошло смертельное ДТП. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирской области, 22 июня, произошло смертельное ДТП. Авария случилась в Мошковском районе около восьми часов вечера.

— 38-летний водитель автомобиля RENAULT DUSTER ехал со стороны Новосибирска в сторону села Мотково. На 5 километре, на щебеночном покрытии он съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП погибла 61-летняя пассажирка автомобиля, которая ехала на заднем сидении, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария случилась в Мошковском районе около восьми часов вечера. Фото: ГУ МВД по НСО

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС, по факту произошедшего проводится проверка. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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