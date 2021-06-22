По Новосибирску проехала колона бронеавтомобилей: рассказываем, что это было

В Новосибирске военные устроили автопробег бронеавтомобилей с флагами Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба ЦВО

В Новосибирске военные устроили автопробег бронеавтомобилей с флагами Великой Отечественной войны. Посвящено мероприятие было Дню памяти и скорби — 22 июня.

— Военнослужащие на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун», а также на раритетных бронеавтомобилях БА-20, Д-8 и БАШ-64 проехали по главным улицам Новосибирска с установленными флагами Великой Отечественной войны. Во главе автоколонны на бронеавтомобиле была установлена точная копия Знамени Победы — штурмовой флаг 150-ой ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 76 лет назад, 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Новосибирцам такая акция от военных понравилась. Многие автомобилисты даже сигналили в поддержку проезжающей мимо техники.

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