Погода в Новосибирске на 23 июня 2021 года: не спешите убирать зонтики

Дождь будет идти до конца недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 23 июня 2021 года будет серой, пасмурной и дождливой. Такой прогноз на среду дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем весь день будет идти дождь, возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов, а к вечеру похолодает. Температура воздуха составит всего +8...+10 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 14 метров в секунду, — обещают метеорологи.

Похожий прогноз дает сайте «Яндекс. Погода». Днем температура воздуха составит +15...+16 градусов, а вечером +10...+11 градусов. Ветер будет дуть юго-западый со скоростью до 2 метров в секунду. Весь день будет идти дождь, а атмосферное давление составит 745-746 миллиметров ртутного столба.

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