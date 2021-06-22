В Новосибирской области разыскивают отца, подозреваемого в похищении 9-летнего сына

В Новосибирске разыскивают 9-летнего мальчика, которого мог похитить его отец. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске разыскивают 9-летнего мальчика из Читы, которого мог похитить его отец. Ориентировку на ребенка разместили у себя на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

— Разыскивается 9-летний Алексей Рязанов — уроженец города Чита, которого, предположительно, похитил его отец — Рязанов Сергей Николаевич, — сообщили в полиции. — Сам 47-летний мужчина также находится в уголовном розыске в связи с возбуждением в отношении него дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Рязановых Алексея или Рязанова Сергея Николаевича просят сообщить об этом по телефонам: +7(3022)23-47-63, +7(3022)23-47-61.

Как сообщает местный сайт Chita.ru, отец забрал ребенка у бывшей жены после того, как нынешний супруг женщины избил их общего сына. Поскольку Сергей не был лишен родительских прав, формально это не считалось похищением. Однако позже против него все же завели уголовное дело.

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