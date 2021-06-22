«Дети на улице с ней отказываются играть»: девочку, над которой надругался дед, спасают психологи

Ситуация получила широкий общественный резонанс. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВЛЙ.

Девочку, над которой надругался собственный дед, спасают психологи: об этом КП-Новосибирск рассказала ее мама. Напомним, страшная правда вскрылась в прошлом году: школьница рассказала о насилии маме, а та написала заявление в полицию. После этого ребенка забрали в реабилитационный центр.

— Сейчас дочка уже дома. Она старается не вспоминать, что с ней произошло. Однако прошлое дает о себе знать. Стоит только ей понервничать, так сразу начинается нервный тик. Может в себя уйти надолго и смотреть будто в пустоту, — рассказала КП-Новосибирск Александра Молочкова*, мама девочки. — Многие дети на улице начали отказываться с ней играть. С ребенком сейчас работают психологи.

Тем временем дело уже начали рассматривать в суде. Александра надеется, что суд будет на их стороне, и деда девочки накажут по всей строгости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ребенок рассказывал такое, что взрослые рыдали»: девочку, над которой надругался родной дед, отправят на реабилитацию после ток-шоу

Герои этой жуткой истории снялись в программе «Мужское/Женское» на Первом канале (подробности)

Родственники затравили многодетную мать после того, как она обвинила своего отца в изнасиловании внучки

Родня в отместку за обращение в полицию угрожает лишить женщину ее пятерых детей (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.