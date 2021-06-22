Следователи проводят проверку после того, как под окнами новосибирской высотки нашли тело мужчины

Следственный комитет начал проверку после того, как под окнами новосибирской высотки было обнаружен погибшим мужчина.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске Следственный комитет начал проверку после того, как под окнами высотки было обнаружен погибшим мужчина. Тело сибиряка нашли около дома на улице Березовая,13 в Первомайском районе. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.
— Следственным отделом по Первомайскому району проводится проверка по факту обнаружения на улице Березовая, 13 тела 38-летнего мужчины, — сообщили в областном следственном комитете.
Следователи сейчас работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Об этом сообщили в соцсетях очевидцы (подробнее).
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