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Происшествия22 июня 2021 15:01

Следователи проводят проверку после того, как под окнами новосибирской высотки нашли тело мужчины

Инцидент произошел в Первомайском районе города
Галина СИМОНОВА
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Следственный комитет начал проверку после того, как под окнами новосибирской высотки было обнаружен погибшим мужчина.

Следственный комитет начал проверку после того, как под окнами новосибирской высотки было обнаружен погибшим мужчина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске Следственный комитет начал проверку после того, как под окнами высотки было обнаружен погибшим мужчина. Тело сибиряка нашли около дома на улице Березовая,13 в Первомайском районе. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.

— Следственным отделом по Первомайскому району проводится проверка по факту обнаружения на улице Березовая, 13 тела 38-летнего мужчины, — сообщили в областном следственном комитете.

Следователи сейчас работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Об этом сообщили в соцсетях очевидцы (подробнее).

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