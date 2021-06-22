В Новосибирске затопило площадь Труда: посреди дороги там забил фонтан

Фонтан забил прямо на проезжей части. Фото: Кадр из видео

Сильные дожди синоптики пообещали новосибирцам на протяжении всей недели: уже несколько дней горожане не выходят из дома без зонтика и старательно перепрыгивают через все лужи, образовавшиеся на улицах. Однако переплыть площадь Труда стало намного сложнее обычного: участок, который и так обычно быстро покрывается водой во время дождя, сегодня топит намного сильнее.

— На проезжей части на площади Труда много воды не только из-за непрекращающегося дождя, но и из-за забившего из-под земли источника, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где очевидцы опубликовали видео импровизированного фонтана.

На кадрах ролика видно, что прямо на дороге, из-под одной из ливневок забил ключ. Автомобилистам приходится внезапно возникший источник аккуратно объезжать, а пешеходам придумывать способы, чтобы не утонуть во время перехода проезжей части.

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