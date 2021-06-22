Одного из пожарных, пострадавших во время взрыва на новосибирской заправке, выписали из больницы

В Новосибирске из больницы выписали одного из пожарных, пострадавших во время взрыва на заправке на Гусинобродском шоссе. Фото: Дмитрий Алексенко

В Новосибирске из больницы выписали одного из пожарных, пострадавших во время взрыва на заправке на Гусинобродском шоссе. Напомним, ЧП произошло 14 июня: по последним данным, во время взрыва на АГЗС в Новосибирске пострадали 33 человека: 17 из них госпитализировали.

— Сегодня, 22 июня, одного человека выписали, одного из реанимации перевели в обычное отделение. Сейчас в больнице продолжают оставаться 11 человек, двое из которых в реанимации, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Новосибирской областной больницы.

Напомним, после произошедшего ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям». В настоящий момент дело передано в центральный СК. Согласно предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушений техники безопасности: газовоз, который приехал сливать топливо, не заземлили должным образом. Владелец взорвавшейся АЗС был отправлен в СИЗО, а инженер заправки находится под домашним арестом.

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