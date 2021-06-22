МИД Чада принес официальные извинения за задержание российских путешественников в Африке

10 путешественников и их гид были задержаны в Африке. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ\https://mirnash.kamerzanov.su/

МИД африканской страны Чад принес официальные извинения за задержание группы российских туристов. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в Чаде Сергей Крамаренко.

Сейчас путешественники в составе группы «Мир наш», среди которых есть двое сибиряков, ожидают дальнейших действий от властей, касаемо собственного имущества и документов, которое у них изъяли.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о том, как в Чад задержана группа российских туристов, а также гражданка Литвы. Речь идет о команде путешественников экспедиции «Мир Наш», восьмой этап которой пролегал через государства Камерун и Чад. Проблемы у туристов случились в городе Фая-Ларжо.Там, на базе Красного креста, их задержали военные.

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Со вторника группу туристов-кругосветчиков из команды «Мир Наш» держат в гостинице. У них конфисковали машины, мобильники, камеры и паспорта (подробнее).

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