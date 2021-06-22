Из Новосибирска после открытия авиасообщения вылетел первый рейс в Турцию. Фото: предоставлено аэропортом "Толмачево".

Во вторник, 22 июня, из аэропорта «Толмачево» вылетел первый рейс «Новосибирск-Анталья». Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе новосибирского аэропорта.

— Сегодня улетел «Боинг-737-800» авиакомпании Nordwind Airlines. Нагрузка воздушного судна оказалось небольшой — всего 156 пассажиров. Также на 22 июня планировался рейс авиакомпании Royal Flight, однако они его отменили. Будут сдвигать начало программы — может быть завтра-послезавтра поставят рейс. С 24 июня стартует рейс авиакомпании Azur Air на Анталью. Кроме того, с июля из Новосибирска запустят рейсы в Бодрум — на побережье Эгейского моря. Их будут выполнять авиакомпании Azur Air и Royal Flight, скорее всего, тоже полетит, — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, о возобновлении авиасообщения с Турцией стало известно в пятницу, 18 июня. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

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