Пробки в Новосибирске на вечер 22 июня 2021 года: на площади Труда не проехать

Дороги забиты машинами. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 22 июня 2021 года сковали город. Из-за дождя, идущего весь день, они достигли 6 баллов. Об этом сообщает сервис «2GIS».

Водителям сложно уехать на левый берег. Пробка начинается от Димитровского моста до площади Труда. Оттуда пробка продолжается до улицы Станционная и Широкая. Небольшие заторы образовались на улицах Немировича-Данченко, Титова и Новогодняя.

На правом берегу пробка сковала улицу Фабричная до станции метро «Речной вокзал». Автомобилистам придется долго стоять на улицах Ипподромская, Красный проспект, Фрунзе. Небольшие заторы образовались на улице Дуси Ковальчук, Танковой и Мочищенском шоссе.

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