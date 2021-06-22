Самолет «Новосибирск-Петропавловск-Камчатский» зашел на второй круг в аэропорту из-за сильного ветра

Самолет «Новосибирск-Петропавловск-Камчатский» не смог сесть в аэропорту из-за непогоды. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет «Новосибирск-Петропавловск-Камчатский» не смог сесть в аэропорту из-за непогоды. Борту пришлось уйти на второй круг.

— Около часа ночи самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, не смог сразу приземлиться в аэропорту Елизово. Из-за сильного ветра воздушному судну пришлось уйти на второй круг, — сообщает телеграмм-канал aviaincident.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том как самолет, летевший из Новосибирска в Сочи, не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Адлера. Виной тому стал сильный ветер, который помешал борту выровняться по взлетной полосе. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.

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