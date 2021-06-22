«Магнит» в Новосибирске развернул первый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 для своих сотрудников

Фото предоставлено пресс-службой «Магнит».

Такая инициатива стала возможной после предложения регионального министерства здравоохранения и министерства торговли, промышленности и развития предпринимательства организовать выездную вакцинацию от COVID-19. По договоренности с региональным минздравом выездные мобильные бригады медиков будут приезжать в офис два раза в неделю. За первые часы работы было провакцинировано около 50 человек. Сотрудников прививают небольшими группами по предварительной записи. В числе первых привитых как руководители компании, так и продавцы с торговых объектов.

Фото предоставлено пресс-службой «Магнит».

В компании отмечают, что прививка является абсолютно добровольной и предложенное Правительством Новосибирской области решение существенно увеличивает охват вовлеченных жителей, заметно ускоряя процесс вакцинации работников торговли. К тому же, компания предоставила возможность индивидуального времени для прививки родственникам и близким персонала розничной сети, так как именно нехватка времени на посещение поликлиники зачастую препятствует вакцинированию.

Для работы выездной медицинской бригады в офисе компании созданы все условия: отдельные зоны для осмотра врача и вакцинации, индивидуальное время. Каждого кандидата на вакцинацию обязательно осматривает врач: проверяет давление, сатурацию, температуру.