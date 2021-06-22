Подозреваемый в убийстве жены главврача искитимской больницы вынес из дома больше 9 миллионов рублей

Жену главврача искитимской больницы убили и ограбили. Фото:соцсети/ СУ СКР РФ

Стало известно, что украл из коттеджа предполагаемый убийца жены главврача искитимской больницы. Преступник залез в дом, когда женщина была в нем одна и собиралась ложиться спать.

— Подозреваемый задушил свою жертву, а потом забрал больше 9 миллионов рублей, часть из них были в иностранной валюте, золотые изделия, женскую норковую шубу. Часть похищенного у него удалось изъять, — сообщил источник КП-Новосибирск.

Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Напомним, жестокое преступление произошло в ночь на 27 сентября 2020 года. Известно, что перед тем, как залезть внутрь коттеджа, нападавший несколько дней следил за семьей из строящегося по соседству дома, изучал их распорядок дня. Он искал подходящее время и думал, как лучшего всего попасть внутрь.

Задержали подозреваемого в убийстве жены главврача в Томске спустя больше полугода. Там он попался после того, как убил 60-летнего охранника во время ограбления офиса стройкомпании. Сибиряка этапировали в Новосибирск.

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