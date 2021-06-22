Правительство Новосибирской области увеличивает финансирование по ряду направлений

Изменения в закон об областном бюджете одобрили на заседании под председательством губернатора. Фото: предоставлено Правительством НСО.

Власти Новосибирской области увеличат финансирование на строительство, оплату труда работников бюджетной сферы, поддержку детей-сирот. Известно, изменения в закон об областном бюджете одобрили накануне, 21 июня, на заседание регионального Правительства. Мероприятие прошло под председательством Андрея Травникова.

На заседании доклад о областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

По его словам, итоги двух кварталов 2021 года отражают восстановление экономики после 2019 и 2020 годов.

— Среди основных задач законопроекта, на которые предполагается направить дополнительные ресурсы, он отметил обеспечение контрольных значений оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечение мероприятий по реализации федеральных программ на условиях софинансирования, обеспечение мероприятий по благоустройству, модернизации и подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду, — уточнили в правительстве.

Известно, что заработную плату увеличат ветеринарам государственных ветклиник. Так, оплата труда вырастет у 793 сотрудников таких учреждений. Также известно, что в Новосибирске благодаря финансирования достоят 28 проблемных домов. Кроме того, дополнительное усиление в бюджете предусмотрено и для обеспечения жидьем детей-сирот.

Документ, одобренный Правительством Новосибирской области, направят на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

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