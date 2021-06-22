«Он не мог говорить, отвечал глазами»: в больнице умер 45-летний мотоциклист, сбитый «Мерседесом» в центре Новосибирска

Мотоциклист получил тяжелые травмы. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В новосибирской больнице скончался 45-летний мотоциклист, которого в центре города сбил «Мерседес». Это произошло на пересечении Красного проспекта и улицы Советской. В ДТП новосибирец получил тяжелые травмы.
Печальная новость пришла 18 июня, а 21 июня мотоциклиста похоронили. Об этом КП-Новосибирск рассказали знакомые мужчины.
— Врачи диагностировали у него открытый перелом двух ног и таза, а также ребер, перелом позвоночника, в том числе шейных позвонков. Он ничего не чувствовал ниже груди, не мог говорить, на вопросы родных отвечал глазами, — рассказали КП-Новосибирск знакомые мотоциклиста.
Момент трагедии сняла камера видеорегистратора одного из автомобилистов.
На кадрах видно, как кроссовер пытался быстро пересечь Красный проспект, и возможно не заметил байкера. Мотоциклист подбросило вверх. Он улетел к обочине.
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