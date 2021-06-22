В Бердске администратор компьютерного клуба, проиграв 10 тысяч рублей, инсценировала ограбление

Администратор компьютерного клуба инсценировала ограбление. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бердский городской суд рассмотрит уголовное дело, главным фигурантом которого стала администратор компьютерного клуба. Ее обвиняют в ложном доносе и присвоении денег.

— По версии следствия, администратор компьютерного клуба проиграла виртуальные деньги и не захотела их возмещать. Она взяла из кассы 10 тысяч рублей. Положила их в сумку и инсценировала ограбление: перерезала провод от магнитного замка на входной двери клуба. Полицейским девушка сказала, что деньги из кассы забрал незнакомец, который угрожал ей оружием. Следователи установили, что администратор, сказала неправду, — рассказали в Бердском городском суде.

Теперь сибирячке грозит серьезное наказание.

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