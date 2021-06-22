Суд вынес приговор мужчине, по вине которого в ДТП под Новосибирском погибли два человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Барабинский районный суд вынес приговор мужчине, по вине которого под Новосибирском случилось смертельное ДТП. Известно, сибиряк нарушил ПДД, что повлекло за собой смерть двоих человек. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело.

— Известно, ДТП произошло в декабре 2020 года на трассе «Здвинск-Барабинск». Обвиняемый ехал на автомобиле LEXUS RX300: в салоне при этом находились его мать и брат. Мужчина решил выполнить обгон, не убедившись в безопасности маневра. Так, видимость на трассе ограничивалась снегопадом. В результате чего водитель кроссовера допустил столкновение с отечественным авто марки «ВАЗ 21150». Пассажир и водитель «ВАЗА» погибли в результате аварии. Кроме того, различные травмы получили пассажиры «Лексуса». Известно, водитель кроссовера явился с повинной: он признал вину и раскаялся в содеянном. Суд посчитал эти обстоятельства смягчающими. Кроме того, он добровольно возместил имущественный и моральный вред. При этом потерпевшие в результате ДТП не настаивали на строгой мере наказания, — говорится в материалах Барабинского районного суда.

Суд признал водителя «Лексуса» виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух лиц. Сибиряку назначили наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы в колонии поселении. Кроме того, ему на 2 года запретили управлять автомобилями.

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