Вызов врача на дом через портал Госуслуг в Новосибирске: в Минздраве сделали заявление

Врача можно вызвать через Госуслуги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном Минздраве рассказали про вызов врача на дом через портал Госуслуг в Новосибирске. Теперь пациентам не обязательно звонить в поликлинику или единую регистратуру.

— Если у вас появились симптомы ковида, врача на дом можно вызвать через Госуслуги. Это позволит сократить время ожидания и не нагружать телефонные линии. Каждая заявка обрабатывается. Вызвать врача можно не только себе, но и родственнику, — уточнили в Минздраве.

Для этого нужно авторизоваться на сайте Госуслуг. Далее в каталоге выбрать услугу «Вызов врача на дом», указать адрес, а также причину вызова в свободной форме.

В личном кабинете сразу отобразится время, на которое можно вызвать медика.

Напомним, врачи фиксируют все больше обращений больных коронавирусом. В регионе продлили режим повышенной готовности до конца сентября и отменили все массовые мероприятия. Губернатор Андрей Травников отметил низкий темп вакцинации населения.

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