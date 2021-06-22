В Новосибирске от коронавируса умерли девять человек за сутки: самому старшему было 90 лет

От коронавируса в Новосибирске за сутки умерли 9 человек.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Во вторник, 22 июня, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли девять пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Это мужчины в возрасте 57 лет, 76 лет, 82 года, 87 лет, 89 лет и женщины в возрасте 73 года, 84 года, 85 лет, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 2 001 человек, — уточнили в оперштабе.
Сейчас в тяжелом состоянии в реанимацию госпитализированы 165 человек. Самостоятельно не могут дышать и подключены к аппаратам ИВЛ 35 пациентов.
За последние сутки инфекцию диагностировали еще у 146 человек, выздоровели 127 пациентов.
За время пандемии коронавирус обнаружили у 45545 человек, в том числе у 3 006 детей, 40 878 пациентов выздоровели.
Напомним, из-за того, что в последнее время возросло количество заболевших ковидом в регионе продлили режим повышенной готовности до конца сентября и снова запретили все массовые мероприятия.
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