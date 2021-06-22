В Новосибирске иномарка сбила женщину, переходившую дорогу на зеленый свет

Сибирячка получила различные травмы. Фото: ГИБДД по НСО.

В Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила 45-летнюю женщину. Подробности об аварии, случившейся накануне вечером, 21 июня, рассказали в региональной ГИБДД.

— Около половины восьмого вечера 26-летний новосибирец за рулем «Тойоты Спринтер» ехал по улице Римского-Корсакова и, поворачивая на улицу Титова, у дома 12, сбил женщину, — прокомментировали инцидент в ведомстве.

Примечательно, горожанка переходила проезжую часть по пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора. В результате наезда сибирячка получила различные травмы: ее увезла «скорая».

В настоящий момент в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка.

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