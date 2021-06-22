Новосибирец сбил 8-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в селе на Алтае

Девочка пострадала в ДТП на Алтае. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец, приехавший отдохнуть на Алтае, сбил 8-летнюю девочку. ДТП произошло 19 июня в Майминском районе. У дома № 2/1 по улице Чуйская села Барангол девочка перебегала дорогу около «зебры». В это время на нее наехала иномарка «Honda Odyssey».

— Ребенка доставили в детскую больницу. После обследования ее отпустили домой. Девочка вместе с родными приехала на отдых из Кемеровской области, — уточнили в ГУ МВД по Горному Алтаю.

Известно, что 33-летний новосибирец, который находился за рулем иномарки, был трезв.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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