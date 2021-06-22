УЦН 2.0 в Новосибирске: мобильная связь и надежный интернет становятся доступнее

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Благодаря этому в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек станут доступны мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE) и высокоскоростной беспроводной интернет.

До конца 2021 года базовые станции появятся в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. В Сибири в проект этого года вошли 203 населенных пункта. Больше всего базовых станций построят в Алтайском крае (42) и Новосибирской области (37). В Красноярском крае их будет 26, в Кемеровской области и Республике Алтай - по 23, в Республике Бурятия появится 20 сооружений, в Омской области - 19, в Иркутской области - 13. Первая в стране базовая станция в рамках проекта УЦН 2.0 заработала в марте 2021 года в деревне Редкое Называевского района Омской области.

Базовые станции планируется подключать по волоконно-оптическим линиям связи. Новой инфраструктуры будет достаточно для надежной видеосвязи, дистанционного обучения или использования телемедицины. В Новосибирской области базовые станции будут построены в 14 районах, больше всего сооружений возведут в Куйбышевском (7), Чановском (6) и Искитимском (4) районах.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- УЦН 2.0 стал логичным продолжением проекта по устранению цифрового неравенства. Потому что беспроводной интернет настолько прочно вошел в нашу жизнь, что мы даже не думаем о том, что его в какой-то момент может не оказаться. Появление базовых станций в селах и деревнях - это важный шаг к равномерному покрытию современными услугами связи всей территории Сибири, в том числе и самых отдаленных районов, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). В их сферу входит согласование проектного решения, оформление задания для подрядчиков, планирование архитектуры сети и поставка оборудования для строительства.

СПРАВКА «КП»

«Ростелеком» реализует первый этап проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года. Он предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек. Это около 14 тысяч поселков, сел и деревень по всей стране. На 31 марта 2021 года проект УЦН 1.0 реализован на 90% от плана. Первый этап планируется завершить в этом году. По проекту УЦН 2.0 до 2030 года мобильная связь должна стать доступна для жителей более чем 24 тысяч населенных пунктов страны.