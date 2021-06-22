Следователи проводят проверку после того, как новосибирец избил 13-летнего мальчика из-за сломанной качели

Следователи выясняют обстоятельства избиения 13-летнего мальчика из-за сломанной качели. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске следователи проводят проверку после того, как мужчина избил 13-летнего мальчика из-за сломанной качели. Инцидент произошел 20 июня во дворе одного из домов на улице Фрунзе.

— По данному факту СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, дети, качаясь на качелях, сломали их. Подростки попытались самостоятельно починить конструкцию. Случившееся вывело из себя очевидца, местного жителя: он схватил одного из ребят, 13-летнего мальчика, и избил его. Отец мальчика обратился в полицию.

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