Велосипедист, ударившийся об открытую дверь авто, приземлился на капот соседней машины: это попало на видео

Велосипедист врезался в открывшуюся дверь автомобиля. Фото: стоп-кадр

В Октябрьском районе Новосибирска видеорегистратор одного из автомобилистов снял нелепое ДТП. Велосипедист, который ехал между машинами, стоящими в пробке, врезался в открывшуюся дверь автомобиля. От удара парня высоко подкинуло. После этого он приземлился на капот соседней машины. Инцидент произошел на улице Кирова. Парень ехал в сторону улицы Восход.

Со слов очевидцев, новосибирец отделался испугом и ушибами.

По мнению водителей, автомобилист специально открыл дверь, чтобы проучить велосипедиста, который нарушил правила дорожного движения.

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