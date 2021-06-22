Полицейские поймали сибиряков, похитивших почти тонну топлива на транспортном предприятии. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске транспортные полицейские поймали мужчин, похитивших топливо на одном из транспортных предприятий города. Известно, промышляли сибиряки в Кировском районе города. Один из них воровал бензин систематически. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО во вторник, 22 июня.

— Злоумышленников поймали с поличным. Так, 24-летний и 36-летний мужчины с помощью шлангов сливали бензин из железнодорожной цистерны в специальные емкости, размещенные в кузове грузовика. Таким образом им удалось похитить почти тонну топлива. Кроме того, полицейские установили, 24-летний задержанный неоднократно промышлял подобным. Так, ранее на этом же предприятии он похитил три с половиной тысячи литров горючего, которое потом продал на одной из местных трасс. А в декабре 2020 он таким же способом слил почти 4 тонны бензина и тоже продал его, — уточнили в ведомстве.

Известно, 24-летний сибиряк, который неоднократно сливал топливо, работал в транспортной организации. На допросе, который опубликовали транспортные полицейские, мужчина отметил, что знал, где стоят бочки и понимал, каким образом похищать бензин.

В настоящий момент правоохранители устанавливают причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям. Сейчас известно, что сумма причиненного ими ущерба уже превысила 200 тысяч рублей.

В отношении похитителей бензина возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Теперь сибирякам грозит до 5 лет лишения свободы.

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