Любовь к спиртному довела до криминала

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

18 июня в 13.43 тревожная кнопка была нажата в ресторане, расположенном на площади К. Маркса. Прибывшему на вызов экипажу ГБР администратор пожаловалась на пьяного посетителя, который отказался оплатить счет. «Гвардейцы» задержали нарушителя и передали его полицейским. В этот же день в 17.52 с точно такой же проблемой столкнулись работники другого ресторана, тоже находящегося в Ленинском районе. Бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали и передали полицейским и этого должника.

18 июня в 10.20 в продуктовом магазине на улице Грибоедова между двумя покупательницами произошел конфликт. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР успокоили кричавших друг на друга женщин. Что они не поделили между собой в магазине - так и осталось тайной.

18 июня в 20.06 в пивном магазине на улице Народной свой буйный характер и отсутствие культуры поведения продемонстрировал один из посетителей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он грубо и нецензурно обругал покупателей, стоявших в очереди, и попытался напасть с кулаками на продавца. Бойцы ГБР, вызванные тревожной кнопкой, выпроводили нарушителя из торговой точки и составили с ним профилактическую беседу. На следующий день аналогичная ситуация повторилась в пивном магазине, расположенном на улице Никитина. И вновь от пьяного дебошира помогли избавиться прибывшие по тревоге «гвардейцы».

19 июня дерзкое организованное хищение совершили двое пьяных мужчин в супермаркете на улице Урманова: они открыли бутылку водки, стоявшую на витрине, и по очереди крупными глотками быстро распили ее. После этого попытались спрятать пустую тару среди других бутылок. На требование оплатить стоимость водки криминальный дуэт ответил отказом и грубой нецензурной бранью. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР удерживали нарушителей, пока в магазин не пришел один из их родственников, который извинился и рассчитался за причиненный ущерб.

20 июня в 20.58 в супермаркете на улице Зорге бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали молодого человека, дважды за день попытавшегося совершить в этом магазине кражу. Первую попытку похищения бутылки водки он предпринял утром, вторую - вечером, когда и был задержан.