Новосибирец избил 13-летнего мальчика из-за сломанных качелей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на улице Фрунзе взрослый мужчина напал на 13-летнего подростка. Инциденту предшествовало то, что дети, сильно качаясь на качелях, сломали их. У них отлетела гайка, и подростки попытались самостоятельно починить конструкцию. Случившееся вывело из себя очевидца, местного жителя: он схватил одного из ребят, 13-летнего мальчика, и избил его. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Инцидент произошел 20 июня. В этот день в полицию обратился житель Дзержинского района Новосибирска. Он сообщил, что неизвестный нанес телесные повреждения его несовершеннолетнему сыну, — уточнили в ведомстве.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка: полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее КП-Новосибирск писала о похожем случае. Так, в конце мая, на улице Адриена Лежена, отец второклассницы поставил на колени 11-летнего мальчика и плюнул ему в лицо. Таким образом он хотел, чтобы ребенок извинился перед его дочкой. Однако, как выяснилось, мальчик девочку даже не обижал. В отношении сибиряка, унизившего ребенка, возбудили уголовное дело.

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