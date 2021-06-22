«Накануне ее на улице ограбили»: в Новосибирске таинственно исчезла 52-летняя женщина

В Новосибирске ищут 52-летнюю женщину. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Заельцовском районе Новосибирска пропала 52-летняя Римма Васильевна Савелова (Болотникова). О ее местонахождении ничего неизвестно с 7 июня.

— В день своего исчезновения женщина была у подруги. Родным по телефону она сказала, что собирается домой, а через два часа телефон уже был недоступен. Близкие заволновались, так как накануне у женщины на улице вырвали сумку. Внутри были ключи от дома, документы и личные вещи. По этому поводу было написано заявление в полицию. Она должна была снова прийти в отдел, но пропала, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Примет сибирячки: рост 160-165 сантиметров, нормального телосложения, волосы обесцвеченные, глаза серые.

Она была одета в синие джинсы и черную майку-сеточку с квадратным вырезом.

С собой у сибирячки была белая сумка.

Если что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

О ее судьбе ничего неизвестно уже больше двух недель

В Заельцовском районе Новосибирска пропала 52-летняя Римма Васильевна Савелова (Болотникова). О ее местонахождении ничего неизвестно с 7 июня.

— В день своего исчезновения женщина была у подруги. Родным по телефону она сказала, что собирается домой, а через два часа телефон уже был недоступен. Близкие заволновались, так как накануне у женщины на улице вырвали сумку. Внутри были ключи от дома, документы и личные вещи. По этому поводу было написано заявление в полицию. Она должна была снова прийти в отдел, но пропала, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Примет сибирячки: рост 160-165 сантиметров, нормального телосложения, волосы обесцвеченные, глаза серые.

Она была одета в синие джинсы и черную майку-сеточку с квадратным вырезом.

С собой у сибирячки была белая сумка.

Если что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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