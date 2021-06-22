Пробки в Новосибирске на утро 22 июня 2021 года: затор на улице Станиславского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 22 июня 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 22 июня 2021 года: затор образовался на улице Станиславского. Также сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. Затруднено движение по улицам Блюхера и Покрышкина. Сложно проехать по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского.

На правом берегу пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Заторы наблюдаются также на улицах Добролюбова, Кирова, Нижегородской и Никитина. Кроме того, сложно проехать по Ипподромской и Каменской улицам.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 22 июня, составил 5 баллов.

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