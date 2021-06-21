В Новосибирске из-за коронавируса снова отменили концерт рэпера Скриптонита

В Новосибирске в третий раз из-за коронавируса отменили концерт рэпера Скриптонита. Фото: СКРИПТОНИТ / 25 июня / Новосибирск. Марина Кораблева.

В Новосибирске в третий раз из-за коронавируса отменили концерт рэпера Скриптонита. Напомним, изначально его выступление в Новосибирске должно было состояться в ноябре 2020 года, однако позже его перенесли на март. Но тогда в регионе грянула пандемия и мероприятие снова отложили до 25 июня 2021 года. А теперь и его придется перенести на новую дату — в Новосибирской области запретили все массовые мероприятия в связи с увеличением числа заболевших ковидом.

О том, что концерт будет перенесен, сообщается на одном из сайтов, где продавались билеты. Там же указано, что новая дата выступления будет известна в ближайшее время. Все ранее приобретенные билеты должны быть действительны на новую дату.

Напомним, в Новосибирской области по указу губернатора режим повышенной готовности был продлен до сентября 2021 года.

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