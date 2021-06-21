Новосибирец спел романс полицейским, привезшим его домой

Новосибирец, которого доставили к дому в полицейском УАЗике, решил отблагодарить силовиков песней. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске мужчина, которого доставили к дому в полицейском УАЗике, решил отблагодарить силовиков песней. Импровизированный концерт засняли на видео жители многоэтажки на улице Есенина.

— Цветет малина за окном и пусть цветет она твоим малиновым вином, — старательно вытягивает сибиряк, сидя в патрульной машине.

Полицейский и, судя по всему, знакомый новоявленного певца какое-то время просто стоят напротив УАЗика, вероятно, ожидая, что «артист» все же рано или поздно устанет и сам отправится домой. Впрочем, судя по кадрам ролика, вскоре именно так и происходит.

Не оставили без внимания выступления сибиряка и пользователи соцсетей. В комментариях под роликом в паблике Вконтакте «АСТ-54», подписчики не смогли удержаться от шуток:

— А что, так можно было?

— Это новый тариф.

— Ну, поет-то он красиво, — шутят люди.

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