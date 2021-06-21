«До +8 градусов»: в Новосибирск придет холодная и дождливая погода

Синоптики обещают сибирякам ощутимое похолодание, пасмурное небо и дожди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Синоптики обещают сибирякам ощутимое похолодание, пасмурное небо и дожди на протяжении всей недели. В определенные дни на Новосибирскую область может даже обрушиться гроза.

— Со вторника, 22 июня, по четверг, 24 июня, в Новосибирской области температура воздуха не будет подниматься выше 15-19 градусов тепла днем, 8-10 градусов тепла ночью. Погода ожидается в целом пасмурная, на протяжении этих дней возможны дожди, местами грозы. Ветер будет дуть со средней скоростью 5-10 метров в секунду, во вторник возможны порывы до 13 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Синоптики портала Яндекс.Погода солидарны в прогнозах с коллегами. В пятницу, 25 июня и в выходные 26 и 27 июня в Новосибирской области также ожидаются дожди. Температура, правда, должна немного подняться — до 16-21 градусов тепла.

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