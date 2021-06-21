В Новосибирской области столкнулись два мопеда: один водитель погиб

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с двумя мопедами. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Новосибирской области в воскресенье, 20 июня, произошло смертельное ДТП с двумя мопедами. Об этом сообщили в МВД по Новосибирской области.

— Около восьми часов вечера 26-летний и 20-летний водители мопедов ехали по автодороге «Усть-Тарка-Татарск» со стороны города Татарска в направлении деревни Богословка. На 11 километре они столкнулись друг с другом, — рассказали в областном МВД. — В результате чего в автомобиле скорой помощи от полученных травм скончался 26-летний водитель мопеда, второй водитель получил травмы конечностей.

В ДТП погиб водитель одного из мопедов. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

Сейчас по факту ДТП правоохранители проводят доследственную проверку, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, сегодня, 21 июня в Новосибирске в ДТП пострадали двое годовалых детей. Авария с двумя иномарками случилась в Калининском районе города.

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