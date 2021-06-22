Новосибирец надругался над 16-летней школьницей

Мать девочки написала заявление в полицию. Фото: Влад КОМЯКОВ

22-летний парень надругался над школьницей: об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— С заявлением в полицию пришла мама девочки. Сейчас проводится расследование, — объяснил КП-Новосибирск источник.

Напомним, что весной этого года в небольшом селе Болотинского района парень надругался над 15-летней школьницей. Девочка ушла из дома, поругавшись с мамой, к своим друзьям. Один из знакомых предложил после застолья отвезти выпившую девушку домой, а в итоге завез в лес и надругался над ней.. Родители девочки также написали заявление в полицию.

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