В Новосибирске в аварии пострадали двое годовалых детей

В Новосибирске в ДТП пострадали двое детей.

В Новосибирске в ДТП пострадали двое детей. Авария случилась вечером 21 июня, в Калининском районе города: там столкнулись две иномарки.

— Около шести часов вечера 31-летний водитель автомобиля «Митсубиси» ехал по улице Мясниковой со стороны улицы Гребенщикова в сторону улицы Красный проспект. Около дома №22 он столкнулся с автомобилем «КИА», за рулем которого был 44-летняя женщина, выезжавшая со двора дома, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В результате ДТП пострадали двое детей: в «Митсубиси» пострадала годовалая девочка, которая ехала в детском кресле на заднем сиденье, а в автомобиле «КИА» — годовалый мальчик, который ехал в детском кресле спереди. Характер травм детей уточняется.

На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.