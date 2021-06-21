«Ушел гулять и пропал»: в Новосибирске ищут 83-летнего пенсионера в зеленом свитере

В Новосибирске ищут 83-летнего Габдульбара Миннедавлитовича Давлетова.

В Новосибирске ищут 83-летнего Габдульбара Миннедавлитовича Давлетова. Пенсионер пропал утром 21 июня в Ленинском районе города.

— Родные приехали сегодня к нему, но утром мужчины уже не было дома. Однако, на кухне стоял еще теплый чайник. То есть, как минимум, ушел сибиряк из дома как минимум около половины десятого утра. По словам родственников, утром он часто любит гулять, но с прогулок к тому времени всегда возвращается, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Как сообщается в ориентировке поискового отряда, мужчина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, у него короткие седые волосы и карие глаза. На момент своего исчезновения сибиряк был одет в черный пиджак в полоску, серые брюки, зеленый свитер и коричневые ботинки. Возможно, у пенсионера был также головной убор.

— У мужчины возможны определенные проблемы с памятью, он может плохо ориентироваться на местности. Поскольку, уже скоро стемнеет и погода сейчас на улице стоит холодная, был объявлен срочный сбор на поиски, — отметили волонтеры.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Габдульбар Миннедавлитович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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