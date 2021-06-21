В Новосибирской области под суд пойдет пенсионер, чья собака напала на 5-летнего мальчика

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела против 60-летнего пенсионера. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела против 60-летнего пенсионера: его обвиняли в причинении тяжкого вреда по неосторожности по статье 118 УК РФ. Напомним, 18 апреля этого года, собака мужчины, которую он оставил без присмотра во дворе своего дома, напала на 5-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с укушенными ранами лица.

— Пес сорвался с привязи и через незакрытое отверстие в ограде участка покинул его. Собака свободно, без присмотра хозяина забежала во двор другого дома и напала на 5-летнего мальчика, — пояснили в областном следственном комитете.

Следователи собрали достаточно доказательства, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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