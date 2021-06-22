Погода в Новосибирске на 22 июня 2021 года: в городе ожидается гроза

Весь день будет идти дождь. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Новосибирске на 22 июня 2021 года ожидается дождь и гроза. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем столбики термометров поднимутся +15...+17 градусов, а к ночи опустятся до +8...+10 градусов. Ветер подует юго-восточный со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, — обещают метеорологи.

Если верить сайту «Яндекс. Погода» дождь и правда будет идти весь день. Днем температура воздуха составит +12...+13 градусов, а к вечеру похолодает до +10. Ветер будет дуть северный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742-745 миллиметров ртутного столба.

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