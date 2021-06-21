В Новосибирске иномарка врезалась в дерево: водитель и пассажирка с ребенком сбежали

В Новосибирске, вечером 21 июня, иномарка врезалась в дерево: водитель и пассажиры сбежали. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, вечером 21 июня, иномарка врезалась в дерево: водитель и пассажиры сбежали. О произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях: они также засняли на видео последствия аварии.

— На улице Кошурникова, 6, седан Toyota Corolla влетел в дерево, после чего водитель и пассажирка с ребенком сбежали с места аварии, — сообщается в паблике «АСТ-54».

На кадрах с месте ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: капот практически полностью смят.

Как пояснили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирску, сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.