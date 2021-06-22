Погода в Новосибирске на июль 2021 года: о пляже можете забыть

Почти весь месяц будет идти дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на июль 2021 года, увы, не порадует горожан. Синоптики обещают дождливую середину лета.

— В течение всего месяца будут идти дожди. Самый жаркий день выпадет на 9 июля — столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Осадки прекратятся ближе к концу месяца - 19 июля, — сообщает сайт «Gismeteo».

По данным сайта «Яндекс. Погода», дожди будут регулярно сменяться солнечной погодой. Осадки начнутся с 1 июля, и только один выходной будет жарким и солнечным — 25 июля. Ожидается юго-западный или южный. Атмосферное давление будет колебаться от 741 до 744 миллиметров ртутного столба.

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