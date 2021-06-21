«Внезапно ушел из дома»: в Новосибирской области таинственно исчез 15-летний подросток

В Новосибирской области ищут 15-летнего Обиджона Бекмирзаева. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 15-летнего Обиджона Бекмирзаева. Мальчик пропал в СНТ «Калинка» в селе Каменка 16 июня. Подросток просто внезапно ушел с дачного участка, пока родители укладывали спать младших детей. О том, куда мальчик мог направиться, его близкие не знают. Сам Обиджон не говорил о каких-либо своих планах. Сейчас его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, черные короткие волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мальчик был одет в белую в коричневую полоску рубашку с коротким рукавом, темно-синие трико, черные сандалии.

По словам поисковиков, ранее подросток уже один раз пропадал. Мальчик просто заигрался с друзьями на улице и побоялся идти домой, опасаясь, что его будут ругать. Тогда ребенка быстро нашла полиция.

Если вам известно, где сейчас может находиться Обиджон или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру телефона 112.

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