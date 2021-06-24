Меркурий в небе над Новосибирском 4 июля 2021 года: астроном рассказал, что увидят сибиряки

Новосиюирцы не смогут увидеть на небе Меркурий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Меркурий в небе над Новосибирском 4 июля 2021 года - одно из ожидаемых астрономических событий лета. Все потому, что эту планету очень редко можно наблюдать настолько отчетливо.

— 4 июля Меркурий будет находиться в максимальной западной элонгации (на небесной сфере он должен находиться с западной стороны от Солнца, как бы опережая его) и значит, должен наблюдаться в утренние часы перед восходом, — рассказал КП-Новосибирск Олег Кашин, специалист Большого Новосибирского планетария.

Но чтобы увидеть его в небе, придется потсрараться:

— Восход Меркурия состоится около 4 часов утра, а всего через час на горизонте возникнет Солнце. Таким образом, не смотря на максимально близкое нахождение к нему, планета будет после своего восхода трудно различна на фоне утренней зари, и только самые удачливые увидят его непродолжительный блеск у горизонта, — объясняет специалист.

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