Наш ответ коронавирусу: в мэрии Новосибирска объявили конкурс на лучшую маску

Новосибирцам предложили создать «Лучшую маску города». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцам предложили создать «Лучшую маску города»: нестандартный конкурс объявлен в преддверии Дня города. Напомним, в этом году из-за ситуации с коронавирусом праздничные мероприятия были отменены.

— Условия простые: придумайте интересный рисунок или надпись для обычной медицинской маски, или создайте свою полностью оригинальную маску, затем выложите фотографию в социальные сети с хэштэгом #лучшаямаскадляднягорода и ждите результатов конкурса в День города 27 июня! — рассказала о конкурсе в своем инстраграме вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Дизайнерам самых оригинальных задумок пообещали призы и подарки.

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