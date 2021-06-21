Наш ответ коронавирусу: в мэрии Новосибирска объявили конкурс на лучшую маску

Новосибирцам предложили создать «Лучшую маску города».
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Новосибирцам предложили создать «Лучшую маску города»: нестандартный конкурс объявлен в преддверии Дня города. Напомним, в этом году из-за ситуации с коронавирусом праздничные мероприятия были отменены.
— Условия простые: придумайте интересный рисунок или надпись для обычной медицинской маски, или создайте свою полностью оригинальную маску, затем выложите фотографию в социальные сети с хэштэгом #лучшаямаскадляднягорода и ждите результатов конкурса в День города 27 июня! — рассказала о конкурсе в своем инстраграме вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Дизайнерам самых оригинальных задумок пообещали призы и подарки.
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