В Новосибирске после сообщения о минировании эвакуировали арбитражный суд и студентов РАНХиГС

В Новосибирске эвакуировали арбитражный суд и студентов Сибирского института управления. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске, вечером, 21 июня, эвакуировали арбитражный суд и студентов Сибирского института управления. Как сообщили в соцсетях очевидцы, причиной послужило сообщение о минировании.
— На улицу из помещений учебных корпусов и суда вывели людей после поступившего сообщения о минировании. Возле арбитражного суда стоят машины Росгвардии, полиции, скорой и пожарных, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».
КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как из-за сообщения о минировании эвакуировали Октябрьский районный суд.
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