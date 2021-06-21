В Новосибирске грузовик загорелся после аварии на мосту: его тушили очевидцы

На Бугринском мосту столкнулись фургон и минивэн. Фото: Кадр из видео\ "АСТ-54"

В Новосибирске днем 21 июня на Бугринском мосту произошло ДТП. Там столкнулись фургон и минивэн. Из-под капота грузовичка пошел дым: тушить огонь пришлось очевидцам подручными средствами.

Другие автомобилисты засняли на видео последствия аварии, позже ролик опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что после сильного удара задняя часть «Тойоты» оказалась сильно повреждена. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

А на мосту, в сторону левого берега, образуется пробка. Согласно данным портала Яндекс.Карты, движение там сильно затруднено.

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