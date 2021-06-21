Пробки в Новосибирске на вечер 21 июня 2021 года: затор на улице Большевистская

Пробки достигли 5 баллов. Фото: Андрей КАРА

Пробки в Новосибирске на вечер 21 июня 2021 года достигли 5 баллов. Так сообщает сервис «2GIS».

На правом берегу заторы образовались на улице Большевистская, Восход и Ипподромская. Небольшие пробки сковали и центр города. Водителям долго придется стоять на улице Красный проспект, Фрунзе, Советская. Сложно проехать от станции метро площадь Ленина в сторону пересечения улицы дорогой на Урицкого.

На левом берегу пробка начинается с Димитровского моста, а точнее с проезда Энергетиков. Она длится до площади Труда. Оттуда сворачивает на улицу Станционная. Также небольшие заторы образовались на улице Бетонный переезд, Немировича-Данченко и Толмачевская.

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