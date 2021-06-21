В Новосибирской области от коронавируса умерли еще семь человек: что о них известно

В Новосибирской области на утро 21 июня выявили еще 150 случаев коронавируса. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области на утро 21 июня выявили еще 150 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии инфекцию диагностировали у 45 399 человек, в том числе — у 2 986 детей. При этом с выздоровлением уже был выписан 40 751 пациент, 61 из них — за последние сутки.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 63 года, 68 лет, 70 лет, 74 года, 79 лет, 81 год. Всего в регионе коронавирус унес жизни 1 992 человек, — сообщили в областном оперштабе.

В отделениях реанимации на данный момент находится 151 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 37 пациентов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что режим повышенной готовности в регионе продлили до сентября. В Новосибирской области запрещено будет проводить массовые мероприятия, необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Для людей в возрасте 65 лет и старше предписан режим самоизоляции.

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