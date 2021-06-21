По счастливой случайности, рядом не оказалось людей. Фото: АСТ-54

В Новосибирске под микроавтобусом провалился асфальт. Машина всеми колесами ушла в яму. Со слов очевидцев, инцидент произошел на улице Ползунова в Дзержинском районе Новосибирска.

До того, как провалиться в яму машина была припаркована у обочины.

Сейчас опасное место огородили красной лентой. Очевидцы отметили, повезло, что в этот момент рядом не было никого из людей, и автомобиль был пустым.

Ранее КП-Новосибирск о том, что асфальт провалился во дворе дома на улице Саввы Кожевникова. По счастливой случайности, в яму никто не упал. ТСЖ не торопилось заделывать провал, и яма с каждым днем становилась все больше. В итоге после публикации в «Комсомолке» провал устранили.

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После публикации «Комсомолки» во дворе новосибирской высотки закатали опасную яму.

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