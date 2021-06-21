«Сибантрацит» дарит детям отдых на Черном море

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

21 июня на черноморское побережье в первую смену отправились 100 детей. Ребята в возрасте от 12 до 15 лет проведут три недели во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае.

Все расходы по организации поездки - около 25 млн рублей - взяла на себя Группа «Сибантрацит»: затраты на перелет, оплату путевок, оформление медицинской страховки и прочее.

В лагерь едут школьники Искитимского района (Новосибирская область) и Мысковского городского округа (Кузбасс), которые проявили себя в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Среди них есть дети сотрудников предприятий Группы и представители коренного народа Кузбасса - шорцы. При отборе кандидатов предпочтение отдавалось отличникам учебы, участникам олимпиад и спортивно-культурных соревнований.

В лагере дети первой смены будут заниматься по программе «ТехноЛидер». Она направлена на развитие интереса школьников к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности, лидерских компетенций. Ребята приобретут навыки разработки и защиты проектов, работы в команде, презентации результатов своей деятельности. Для них будут организованы образовательные занятия, мастер-классы, встречи с успешными людьми, а также квесты, интеллектуальные игры, творческие конкурсы, концертные программы.Итоговым событием смены станет "Ярмарка проектов".

Отправка детей в лагерь во вторую смену состоится 14 июля. На черноморское побережье поедут еще 100 детей.

«Море в подарок» - ежегодный проект в рамках программы «Сибантрацит - детям», которую Группа реализует в регионах присутствия компании. В прошлом году поездка не состоялась из-за пандемии. В этом году ребят ждет долгожданный отдых на море. «Сибантрацит» желает детям отличных каникул и ярких впечатлений!